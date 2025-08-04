В Волгограде прорвало отреставрированный за 15 млн рублей фонтан

Отметим, ранее редакция сообщала о завершении в 2024 году реставрации фонтана между ВолгГТУ и ВГСПУ. Работы обошлись бюджету в 15 млн рублей. Однако спустя считанные недели, в мае 2024 года, фонтан прекратил работать из-за облезшей краски. Сразу завершению ремонтных работ гидротехническое сооружение вновь вышло из строя из-за поломки санкционного насосного оборудования. При этом специалисты забыли слить воду, из-за чего она зацвела, окрасив чашу в ярко-зелёный цвет. Позже муниципалитет вынужден был потратить ещё 900 тыс. рублей на незапланированное обновление силовой линии электропередач, питающей насосное оборудование.