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Врач рассказала о продуктах, которые снижают риск смертность среди пожилых людей

Диетолог Дианова: морепродукты и орехи снижают смертность среди пожилых людей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Введение в рацион морепродуктов и орехов может помочь снизить смертность среди пожилых людей. Это доказали исследования, в которых изучали связь средиземноморской диеты с продолжительностью жизни. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Например можно есть 220−250 граммов жирной рыбы два раза в неделю, а кальмар заменить на крабовые палочки. Обязательно стоит делать перекус из орехов и фруктов, ягод или сухофруктов, — сообщила специалист.

Для хорошей эффективности важно не пить сладкую газировку, чай, морсы и соки. Сахар, которых в них содержится дает больший вред по сравнению с добавлением в твердые продукты. И не стоит увлекаться выпечкой.

Можно готовить десерты на основе семян, орехов, фруктов, ягод, молочных продуктов. Так можно легче начать новое питание, без срывов. Раз в месяц на завтрак можно есть печень трески или минтая с цельнозерновым хлебом и овощами.