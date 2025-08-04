Сотрудник банка позвонил в милицию, когда белоруска хотела обменять 20 долларов. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В Барановичах в отделение одного из банков обратилась пенсионерка для обмена валюты. Она передала кассиру 20 долларов, но купюра вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка. Про указанный факт специалист сообщил в милицию. Банкноту передали на экспертизу.
Выяснилось, что указанная купюра была изготовлена предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида. Но только номинал был не 20 долларов, а один. В ведомстве пояснили, что банкнота подвергалась изменениям через заклеивание первоначальных реквизитов, текстов фрагментами с изображением другого номинала. Кроме того, была применена подчистка части штрихов букв.
В Беларуси сотрудник банка позвонил в милицию, когда пенсионерка пыталась обменять 20 долларов. Фото: sudexpert.gov.by.
«Таким способом денежный билет номиналом в один доллар “превратился” в двадцатидолларовую банкноту», — обратили внимание в ГКСЭ.
Ранее белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция.
Кстати, Минтруда Беларуси объяснило, может ли одна семья получить несколько видов помощи на детей к школе.
Кроме того, МВД сказало, что пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы погасить несуществующий долг.