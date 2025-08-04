Сотрудник банка позвонил в милицию, когда белоруска хотела обменять 20 долларов

Выяснилось, что указанная купюра была изготовлена предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида. Но только номинал был не 20 долларов, а один. В ведомстве пояснили, что банкнота подвергалась изменениям через заклеивание первоначальных реквизитов, текстов фрагментами с изображением другого номинала. Кроме того, была применена подчистка части штрихов букв.