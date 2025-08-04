В Самаре доверие к платформе обратной связи выросло до 70%

С начала 2025 года жители Самары направили более 27 тысяч обращений через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Уровень доверия к сервису достиг 70%, хотя в 2021 году он составлял лишь 54%.
Платформа обратной связи используется для решения городских проблем — от ЖКХ до транспорта. Сейчас к системе подключено свыше 500 организаций, включая все подразделения мэрии, школы, учреждения культуры и ресурсоснабжающие компании.
Как сообщают в администрации города, за полгода через платформу прошло 15 прямых линий, 18 общественных обсуждений, почти 200 опросов и голосование по проекту «Марафон зелёных дел».
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