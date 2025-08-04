Чернышенко рассказал о росте турпотока по России за январь-май

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Свыше 32 миллионов турпоездок было совершено по России за январь-май, рост составил 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«За (первые — ред.) пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 миллиона турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года», — рассказал Чернышенко.
«В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”… особое внимание уделяется популяризации возможностей для отдыха в России. Эту задачу помогает выполнять национальный туристический портал “Путешествуем.рф”. В прошлом году число его посещений составило 7 миллионов, обеспечив рост 15%. За первые шесть месяцев 2025 года число посещений уже превысило 4 миллиона», — добавил он.
«Такая динамика отражает рост внутреннего турпотока», — подчеркнул вице-премьер.