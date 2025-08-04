Чернышенко рассказал о росте турпотока по России за январь-май

«В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”… особое внимание уделяется популяризации возможностей для отдыха в России. Эту задачу помогает выполнять национальный туристический портал “Путешествуем.рф”. В прошлом году число его посещений составило 7 миллионов, обеспечив рост 15%. За первые шесть месяцев 2025 года число посещений уже превысило 4 миллиона», — добавил он.