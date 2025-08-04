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Американские СМИ назвали ядерные удары по Японии «спасением сотен тысяч жизней»

Американская газета The New York Times утверждает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году спасли жизни сотен тысяч людей. Статья приурочена к 80-летию атомных бомбардировок японских городов со стороны Штатов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

По логике американских журналистов, решение США бомбить японские города было верным, так как оно позволило спасти не только сотни тысяч американских граждан, но и миллионы японцев, чьи жизни оказались бы под угрозой в случае продолжения военных действий. Об этом пишет News.ru со ссылкой на The New York Times.

Согласно различным оценкам, совокупное количество погибших в результате трагедии составило более 240 тысяч человек. Первую атомную бомбу США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года, через три дня такая же участь ждала Нагасаки.

В июне президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. После чего генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявил, что в Японии услышали мнение США, отметив, что высказываться на соответствующие темы должны эксперты. Хаяси также призвал не допустить повторения трагедии, которая произошла в 1945 году.

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