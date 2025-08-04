Американские СМИ назвали ядерные удары по Японии «спасением сотен тысяч жизней»

По логике американских журналистов, решение США бомбить японские города было верным, так как оно позволило спасти не только сотни тысяч американских граждан, но и миллионы японцев, чьи жизни оказались бы под угрозой в случае продолжения военных действий. Об этом пишет News.ru со ссылкой на The New York Times.