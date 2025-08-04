DeepMind: ИИ с когнитивными способностями человека может появиться за 5−10 лет

Хассабис отметил, что революция в сфере ИИ «будет в 10 раз масштабнее, чем промышленная революция, и, возможно, произойдет в 10 раз быстрее». При этом он признал, что не все окажутся в выигрыше от технологического прогресса. Он привел пример промышленную революцию, которая обернулась потерей рабочих мест для многих людей, «но мы не хотели бы, чтобы она не случилась». «Конечно, мы должны попытаться минимизировать потрясения, но перемены произойдут. И я надеюсь, что они будут к лучшему», — добавил ученый.