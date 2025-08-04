DeepMind: ИИ с когнитивными способностями человека может появиться за 5−10 лет

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект общего назначения (Artificial General Intelligence, AGI), способный выполнять широкий спектр когнитивных задач, будет разработан в течение ближайших 5−10 лет. Об этом заявил исполнительный директор компании DeepMind (подразделения корпорации Google, занимающегося ИИ) Демис Хассабис.
«Быть может, в следующие 5−10 лет у нас появится нечто, что мы сможем назвать AGI, который будет демонстрировать все человеческие когнитивные способности, — сказал лауреат Нобелевской премии по химии за 2024 год в интервью газете The Guardian. — Мы будем жить в мире радикального изобилия при условии, что мы будем безопасно и ответственно внедрять это в мире. Разумеется, мы стараемся внести в это свой вклад».
По словам Хассабиса, развитие ИИ «должно привести к невероятной производительности и, следовательно, к процветанию общества». «Конечно, мы должны обеспечить справедливое распределение, но это скорее политический вопрос. И если это так, то, возможно, впервые в истории человечества мы должны оказаться в удивительном мире изобилия, где не обязательно все должно быть с нулевой суммой», — подчеркнул он. Британский ученый указал, что в таком случае мир ожидают крупные прорывы в области медицины, ядерного синтеза и математики.
Хассабис отметил, что революция в сфере ИИ «будет в 10 раз масштабнее, чем промышленная революция, и, возможно, произойдет в 10 раз быстрее». При этом он признал, что не все окажутся в выигрыше от технологического прогресса. Он привел пример промышленную революцию, которая обернулась потерей рабочих мест для многих людей, «но мы не хотели бы, чтобы она не случилась». «Конечно, мы должны попытаться минимизировать потрясения, но перемены произойдут. И я надеюсь, что они будут к лучшему», — добавил ученый.
Хассабис получил Нобелевскую премию в области химии за 2024 год вместе с американскими учеными Дэвидом Бейкером и Джоном Джампером. Хассабиса и Джампера, также работающего в DeepMind, отметили за разработку модели на основе технологий ИИ AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и предсказать строение более чем 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов.