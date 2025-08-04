Как одиноким родителям в Узбекистане получить материальную помощь на оплату детсада

Помощь предназначена для официально работающих одиноких матерей или отцов, включенных в реестр бедных семей. Деньги выплачиваются по социальному контракту и направляются на оплату образовательных услуг для детей до трех лет.
Размер выплаты составляет до 1,5-кратного базовой расчетной величины (618 тыс. сумов) на одного ребенка. В случае рождения двойни помощь назначается на каждого ребенка отдельно.
Заявление можно подать лично в центры «Инсон» или в Центры государственных услуг, а также через социального работника, информационную систему «Единая национальная социальная защита» или на портале my.gov.uz.
В заявлении необходимо указать паспортные данные, сведения о рождении ребенка, номер телефона и данные карты, открытой в «Халк банке». Деньги будут зачисляться на карту заявителя до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что за восемь лет число детсадов в Узбекистане выросло в семь раз.