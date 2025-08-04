«Большое количество осадков выпадает на малой площади, рельеф не равнинный». Инженер «Горремливнестока» сказал, с чем связано постоянное подтопление Минска после ливней

Заместитель директора — главный инженер предприятия «Горремливнесток» Алексей Фильченков сказал, почему Минск постоянно подтапливает после ливней. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Специалист обратил внимание, что в момент проектирования ливневых коллекторов выбираются диаметры, которые подходят для данной площади водосбора и, соответственно, транспортировки сточных вод. Он уточнил, что это делается с тройным запасом прочности.
— Но рекордные осадки порой перекрывают и его. Так, для июля месячная норма, рассчитанная на основе многолетних наблюдений, определена на уровне 98 мм осадков на один квадратный метр, — отмечает инженер.
Фильченков добавляет: бывало и такое, что половина суточной нормы выпадала уже за несколько часов и даже десятков минут. Он также отметил, что дожди летом имеют эпизодический характер, идут не широким фронтом, а полосами и затрагивают некоторые районы или только несколько улиц.
— То есть большое количество осадков выпадает на малой площади. Рельеф же столицы отнюдь не равнинный, имеет возвышенности и низменности. Несмотря на то, что все дождеприемники находятся у дорожного борта и уклоны сделаны так, чтобы вода попадала именно в них, при сильном потоке она не успевает сходить в них и перемещается в низинное место. Отсюда и регулярные подтопления улично-дорожной сети, — акцентировал внимание главный инженер предприятия «Горремливнесток».
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