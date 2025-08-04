«Большое количество осадков выпадает на малой площади, рельеф не равнинный». Инженер «Горремливнестока» сказал, с чем связано постоянное подтопление Минска после ливней

— То есть большое количество осадков выпадает на малой площади. Рельеф же столицы отнюдь не равнинный, имеет возвышенности и низменности. Несмотря на то, что все дождеприемники находятся у дорожного борта и уклоны сделаны так, чтобы вода попадала именно в них, при сильном потоке она не успевает сходить в них и перемещается в низинное место. Отсюда и регулярные подтопления улично-дорожной сети, — акцентировал внимание главный инженер предприятия «Горремливнесток».