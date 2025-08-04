Самарский университет запустил грид-сайт для международного проекта SPD NICA

В Самарском университете при участии Лаборатории информационных технологий имени Мещерякова был запущен грид-сайт, предназначенный для распределённой обработки данных проекта SPD NICA. Эта платформа функционирует, опираясь на инфраструктуру университета.
Грид-сайт уже функционирует в рабочем режиме и располагает 300 вычислительными узлами. Кроме того, в планах университета создание федеративного хранилища данных, которое позволит сформировать единое виртуальное пространство для хранения информации.
С 2021 года Самарский университет является участником международной коллаборации SPD NICA. Новый вычислительный ресурс позволит вузу активно включиться в обработку и хранение экспериментальных данных.
Ранее мы писали, что в Самаре доверие к платформе обратной связи выросло до 70%.
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