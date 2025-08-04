В БСМП открылось новое отделение анестезиологии и реанимации

«Расширение отделения анестезиологии и реанимации и введение нового оборудования позволит увеличить спектр медицинских манипуляций, которые медперсонал больницы может проводить в экстренном и плановом порядке. В ближайшее время планируется поступление новой партии медицинского оборудования, в том числе ангиографической установки», — отметил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.