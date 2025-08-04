В БСМП открылось новое отделение анестезиологии и реанимации

В Больнице скорой медицинской помощи открылось новое отделение анестезиологии и реанимации.
По информации министерства здравоохранения Калининградской области, отделение на шесть коек ориентировано на пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, отравлениями и кардиологических больных.
Оно оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для экстракорпоральной гемокоррекции.
«Расширение отделения анестезиологии и реанимации и введение нового оборудования позволит увеличить спектр медицинских манипуляций, которые медперсонал больницы может проводить в экстренном и плановом порядке. В ближайшее время планируется поступление новой партии медицинского оборудования, в том числе ангиографической установки», — отметил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.
В краткосрочной перспективе планируется постепенное развёртывание на базе БСМП нового регионального сосудистого центра, в составе которого и будет находиться новое отделение реанимации.