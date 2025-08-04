Температура Черного моря у берегов Краснодарского края достигает +29 градусов

Курортный сезон в Краснодарском крае в самом разгаре. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа температура воды в Черном море достигает отметки +29 градусов.
Самые высокие показатели зафиксированы у берегов Сочи, где морская вода прогрелась до +29 градусов. В Туапсе и Геленджике температура Черного моря составляет +27 градусов, в Анапе и Новороссийске — +24 градуса.
В Азовском море теплее всего у берегов Ейска и Темрюка, где температура воды — +27 градусов. В Приморско-Ахтарске вода немного прохладнее — +25 градусов.
К слову, туристов не напугала даже стихия, которая разбушевалась на черноморском побережье. Некоторые отдыхающие плавают в море несмотря на обилие бревен и мусора.