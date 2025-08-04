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В Самаре нашли нового перевозчика для маршрута № 480

Жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки смогут без проблем добраться до Самары.

Источник: минтранс

В Самаре установили комфортное транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. В областной столице нашли нового перевозчика для маршрута № 480, сообщают в министерстве транспорта Самарской области.

— Теперь жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки смогут без проблем добираться до города. Маршрут «480 “пгт. Смышляевка — г. Самара” обслуживает ООО “Ирбис”, — отметили в сообщении.

На линию будут выходить 23 автобуса среднего класса, интервал движения которых в час пик будет составлять 10−20 минут. Единая стоимость проезда — 40 рублей. Кроме того, в транспорте обеспечат льготный проезд детям из многодетных семей, участникам СВО и членам их семей.