В Самаре нашли нового перевозчика для маршрута № 480

В Самаре установили комфортное транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. В областной столице нашли нового перевозчика для маршрута № 480, сообщают в министерстве транспорта Самарской области.
— Теперь жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки смогут без проблем добираться до города. Маршрут «480 “пгт. Смышляевка — г. Самара” обслуживает ООО “Ирбис”, — отметили в сообщении.
На линию будут выходить 23 автобуса среднего класса, интервал движения которых в час пик будет составлять 10−20 минут. Единая стоимость проезда — 40 рублей. Кроме того, в транспорте обеспечат льготный проезд детям из многодетных семей, участникам СВО и членам их семей.