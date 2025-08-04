В Самаре нашли нового перевозчика для маршрута № 480

На линию будут выходить 23 автобуса среднего класса, интервал движения которых в час пик будет составлять 10−20 минут. Единая стоимость проезда — 40 рублей. Кроме того, в транспорте обеспечат льготный проезд детям из многодетных семей, участникам СВО и членам их семей.