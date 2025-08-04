Укол от злокачественной опухоли: что известно о российской вакцине против рака

В борьбе с раком российские ученые совершили серьезный прорыв. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи проводятся испытания первой отечественной вакцины против меланомы. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что известно о лекарстве и насколько оно может быть эффективно в борьбе с недугом.
Как будет работать вакцина.
По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вакцина против меланомы — вариант иммунологической терапии для пациентов, у которых уже обнаружена опухоль.
— При обнаружении злокачественного образования сначала проводится операция по иссечению опухоли, а затем для уничтожения оставшихся клеток предполагается применять вакцину. Она будет вводиться в несколько этапов, позволит замедлить рост злокачественных клеток и увеличить продолжительность жизни пациента, — пояснил эксперт.
Препарат будет воздействовать точечно на пораженные клетки, тем самым останавливая прогрессирование недуга, сказал специалист.
— Когда в организме появляются злокачественные клетки, следом происходят изменения в геноме строительных белков, из-за чего опухоль растет. Применение иммунологической вакцины против пораженных белков позволяет остановить рост злокачественного образования. Но пока сложно с твердостью сказать, что лечение будет успешным. Стопроцентного исцеления всех больных меланомой ждать не стоит, однако есть надежда, что у части пациентов быстрое течение болезни будет приостановлено. Если вакцина будет эффективна, это позволит продлить людям жизнь, — предупредил Альтштейн.
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Ожидается, что вакцина от меланомы будет персонифицирована, что позволит добиться максимальной эффективности в лечении недуга, отметил врач.
— Для каждого пациента эту вакцину будут готовить индивидуально, под конкретные изменения в клетках опухоли, только тогда лекарство будет максимально действенным. В ближайшие месяцы вакцину впервые испытают на онкобольных в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина, — сообщил эксперт.
Будет работать не только против меланомы.
Если вакцина покажет высокую эффективность, в перспективе ее будут дорабатывать для борьбы с другими видами онкологии, заверил Альтштейн.
— Первые вакцины придуманы против меланомы только потому что этот вид опухоли более изучен. Но далее будет рассматриваться возможность лечения разных видов онкологии. Для этого изначально необходимо будет оценить структурные изменения новообразования и с учетом этих результатов разработать препарат для борьбы с другими видами опухоли.
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