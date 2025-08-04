Укол от злокачественной опухоли: что известно о российской вакцине против рака

— Когда в организме появляются злокачественные клетки, следом происходят изменения в геноме строительных белков, из-за чего опухоль растет. Применение иммунологической вакцины против пораженных белков позволяет остановить рост злокачественного образования. Но пока сложно с твердостью сказать, что лечение будет успешным. Стопроцентного исцеления всех больных меланомой ждать не стоит, однако есть надежда, что у части пациентов быстрое течение болезни будет приостановлено. Если вакцина будет эффективна, это позволит продлить людям жизнь, — предупредил Альтштейн.