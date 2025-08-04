Движение «Родники» выпустит проект «Песни особого назначения»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Движение «Родники» готовит к выпуску проект «Песни особого назначения», представляющий собой сборник музыкальных композиций, написанных участниками СВО или теми, кто выступает перед бойцами на фронте, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
«Движение “Газманов-Родники” приступило к реализации нового проекта — “Песни особого назначения”. В отличие от всех остальных проектов движения, это не конкурс. В течение нескольких месяцев организаторы собирали совершенно новые песни, которые были написаны действующими бойцами СВО, волонтерами, артистами, выступающими с концертами “за ленточкой”, а также близкими тех, кто погиб», — говорится в сообщении.
Экспертная комиссия проекта «Родники», в которую вошли Олег Газманов, Елена Ульянова, Марина Лебедева, Родион Газманов, Юта и другие музыканты, выбрала из 215 заявок 21 композицию. Согласно требованиям, песни не должны быть созданы с использованием искусственного интеллекта и не должны быть опубликованы ранее на цифровых площадках.
«Главная цель проекта — собрать культурный архив современного фронтового творчества: песен и стихов, рожденных в окопах, госпиталях, на передовой — и донести до аудитории голос времени, голос солдата — честный, сильный, пронзительный!» — приводятся слова идеолога движения, народного артиста России Олега Газманова.
Саунд-продакшн Движения «Газманов-Родники» приступил к подготовке композиций к выпуску, так как многие песни записаны просто под гитару, бойцы сочиняли их буквально на передовой, участники движения «Родники» займутся аранжировками, записью инструментов и вокала, сведением и мастерингом, отметили в пресс-службе. Песни будут выходить синглами в течение трех месяцев — до ноября. Кроме того, на пять из них будут также сняты видеоклипы.
Проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив, напомнили в пресс-службе движения.