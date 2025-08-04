Движение «Родники» выпустит проект «Песни особого назначения»

Саунд-продакшн Движения «Газманов-Родники» приступил к подготовке композиций к выпуску, так как многие песни записаны просто под гитару, бойцы сочиняли их буквально на передовой, участники движения «Родники» займутся аранжировками, записью инструментов и вокала, сведением и мастерингом, отметили в пресс-службе. Песни будут выходить синглами в течение трех месяцев — до ноября. Кроме того, на пять из них будут также сняты видеоклипы.