Роспотребнадзор проверил все международные рейсы в Самаре: нарушений не выявлено

В июле специалисты Роспотребнадзора по Самарской области проверили 281 международный рейс, прибывший в Самару, включая рейсы из стран с риском ввоза опасных инфекций. Всего через аэропорт прошло 43 729 пассажиров.
Во время санитарно-карантинного контроля не было выявлено ни одного пассажира с признаками особо опасных инфекционных заболеваний. Также в июле не зафиксировано ввоза потенциально опасных грузов.
Ранее самарский Роспотребнадзор предупредил о гепатите и кишечной палочке в фонтанах.
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