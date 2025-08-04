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Роспотребнадзор проверил все международные рейсы в Самаре: нарушений не выявлено

В июле специалисты Роспотребнадзора по Самарской области проверили 281 международный рейс, прибывший в Самару, включая рейсы из стран с риском ввоза опасных инфекций.

В июле специалисты Роспотребнадзора по Самарской области проверили 281 международный рейс, прибывший в Самару, включая рейсы из стран с риском ввоза опасных инфекций. Всего через аэропорт прошло 43 729 пассажиров.

Во время санитарно-карантинного контроля не было выявлено ни одного пассажира с признаками особо опасных инфекционных заболеваний. Также в июле не зафиксировано ввоза потенциально опасных грузов.

Ранее самарский Роспотребнадзор предупредил о гепатите и кишечной палочке в фонтанах.

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