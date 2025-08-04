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МНС сделало важное заявление из-за округления штрафов для физлиц в Беларуси

МНС Беларуси сказало про округление штрафов для физических лиц.

Источник: Комсомольская правда

МНС сделало важное заявление из-за округления штрафов для физлиц в Беларуси. Это следует из постановления Министерства по налогам и сборам № 36 от 21 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Указанный постановлением был установлен порядок округления подлежащих к уплате в бюджет сумму налогов, штрафов, пеней, сборов (пошлин) в случае их начисления (наложения, исчисления) налоговыми органами физическим лицам, но за исключением ИП.

В документе сказано: если дробная часть окажется меньше 0,5 копейки, то сумма будет уменьшена до целой копейки. В том случае, если будет 0,5 и больше, то, соответственно, сумма вырастет до целой копейки.

Тем временем Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа.

Ранее Минтруда Беларуси объяснило, может ли одна семья получить несколько видов помощи на детей к школе.

А еще Мининформ заявил, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.