Полтора миллиона россиян установили приложение «Радар. НФ»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение Народного фронта «Радар. НФ» для экстренного реагирования на БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение “Радар. НФ”, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — рассказали в пресс-службе.
В «Народном фронте отметили», что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области — более 446 тысяч установок, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — более 106 тысяч скачиваний, Краснодарского края — более 70 тысяч.
Как уточнили в пресс-службе, ранее у «Радар. НФ» вышло обновление, благодаря которому пользователь может отправлять сигналы в компетентные органы, даже если у него нет доступа к интернету. Новая функция уже доступна в RuStore и на сайте. Сигнал передается по SMS, разделы гражданской обороны также можно просматривать в оффлайн-режиме.
Мобильное приложение «Радар. НФ» запустил в августе 2023 года «Народный фронт» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия извещать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят БПЛА, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут уведомить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.