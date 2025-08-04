На трассе М-4 в Ростовской области собралась пробка из-за ДТП

4 августана одном из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области собралась пробка протяженностью около 10 км. Она сокращается, но сложности с проездом все еще остаются, это видно на интернет-картах.
Затор тянется от хутора Мокроталовка Тарасовского района в сторону поселка Глубокого Каменского района, заканчиваясь в районе хутора Сибилев.
Предварительно, пробка собралась из-за ДТП. Соответствующий знак был указан на онлайн-карте. Также факт дорожной аварии подтвердили в Госавтоинспекции. В ведомстве, уточнили, что машины получили механические повреждения, пострадавших нет.
Подпишись на нас в Telegram.