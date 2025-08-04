Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-4 в Ростовской области собралась пробка из-за ДТП

Внушительная пробка после дорожной аварии собралась на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

4 августана одном из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области собралась пробка протяженностью около 10 км. Она сокращается, но сложности с проездом все еще остаются, это видно на интернет-картах.

Затор тянется от хутора Мокроталовка Тарасовского района в сторону поселка Глубокого Каменского района, заканчиваясь в районе хутора Сибилев.

Предварительно, пробка собралась из-за ДТП. Соответствующий знак был указан на онлайн-карте. Также факт дорожной аварии подтвердили в Госавтоинспекции. В ведомстве, уточнили, что машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.