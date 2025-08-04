В Германии обнаружили останки неизвестного вида морских ящеров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исследователи случайно обнаружили в одной из коллекций окаменелостей юрской эпохи, найденных на территории Германии, почти полный скелет ранее неизвестного вида длинношеих морских ящеров, который отличается по анатомии от остальных видов плезиозавров. Описание окаменелости и выводы ученых были опубликованы в статье научного журнала PeerJ.
«Эта окаменелость десятилетиями лежала в одной из коллекций, однако в прошлом ее никто ни разу полностью не изучал. Мы впервые детально проанализировали эту находку и обнаружили, что она принадлежит ранее неизвестному виду плезиозавров. Он обладал уникальным набором черт анатомии скелета, которые отличают его от всех остальных представителей этого отряда морских рептилий», — заявил куратор Музея естественной истории Билефельда Свен Сакс.
Как отмечают ученые, отпечатки костей обнаруженного ими морского ящера были найдены еще в 1978 году в каменоломне Хольцмаден на юге Германии. На ее территории за последние два века обнаружили останки большого числа морских рептилий, в том числе ихтиозавров и плезиозавров, а также беспозвоночных обитателей морей, существовавших в начале юрской эпохи на территории современной Европы.
Изначально окаменелость не привлекала внимания палеонтологов, так как ученые считали, что она принадлежит к одному из пяти видов плезиозавров, обитавших в этой части Мирового океана 183 млн лет назад. Ученые повторно изучили останки и обнаружили, что они принадлежали молодой особи шестого вида этих ящеров, которые значительно отличаются от всех остальных пяти видов по анатомии и при этом являются древнейшими представителями плезиозавров из этого региона Европы.
Как отмечают исследователи, открытие интересно, так как останки морского ящера, получившего имя Plesionectes longicollum, длиной примерно 3,2 м, относятся к эпохе, когда Мировой океан пережил аноксию, эпизод резкого снижения в концентрации кислорода, причины которого пока не до конца изучены. Ученых давно интересует, как эта катастрофа повлияла на эволюцию жизни, в том числе на крупнейших обитателей морей той эпохи.
«Это открытие поможет нам раскрыть тайну того, как эволюционировали морские экосистемы мезозойской эры в один из самых критических периодов в истории эволюции жизни на Земле. Во время Тоарского века, к которому относятся эти останки, гидросфера Земли пережила мощный эпизод аноксии, который затронул флору и фауну океанов по всей планете», — подытожил научный сотрудник Института палеобиологии АН Польши Даниэль Мадзя.
О морских рептилиях мезозоя.
Мировой океан времен динозавров населяли самые разнообразные морские рептилии, в том числе дельфиноподобные ихтиозавры, длинношеие плезиозавры, а также плиозавры и мозазавры, похожие по облику на крокодилов. Многие из этих морских гигантов приходятся родственниками современным ящерицам и другим рептилиям. Останки морских рептилий сохраняются достаточно редко, из-за чего их открытие почти всегда становится событием для палеонтологов.