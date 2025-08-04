В Германии обнаружили останки неизвестного вида морских ящеров

Изначально окаменелость не привлекала внимания палеонтологов, так как ученые считали, что она принадлежит к одному из пяти видов плезиозавров, обитавших в этой части Мирового океана 183 млн лет назад. Ученые повторно изучили останки и обнаружили, что они принадлежали молодой особи шестого вида этих ящеров, которые значительно отличаются от всех остальных пяти видов по анатомии и при этом являются древнейшими представителями плезиозавров из этого региона Европы.