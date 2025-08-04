В Ташкенте планируется реализовать очередной мегапроект: в столице появятся отель «Пекин» и парк развлечений

Во время недавнего визита делегации Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в Китай компания ST Wonderful International представила амбициозные планы по строительству в Ташкенте пятизвёздочного отеля «Пекин», а также парка развлечений, ориентированного на семейный досуг. Детали проекта пока не раскрываются, но по размаху — всё обещает быть внушительным.
Любопытно, что ST Wonderful International также владеет долей в 10% в китайской компании TSC HK Investment, которая уже засветилась в другом крупном проекте — жилой комплекс и бизнес-центр в махалле «Катта Козиробод», который планируется возвести в Чиланзарском районе Ташкента. Общая площадь комплекса составит 357 000 квадратных метров, а объём инвестиций — 340 миллионов долларов. Разработчики обещают создание 1000 рабочих мест, правда, не уточняя — речь идёт о временных местах на стройке или о будущих рабочих позициях в офисах и жилой инфраструктуре.
Пока неясно, будут ли отель и парк развлечений частью уже анонсированного комплекса на Чиланзаре, или же их реализуют в другой локации. Остаётся надеяться, что столь масштабные инициативы всё-таки будут перенаправлены в Новый Ташкент. Хотя, как показывает практика, у нас любые стройки часто возникают там, где их совсем не ждали.
Пока все эти проекты красиво подаются в пресс-релизах, в городе растёт недовольство от вечной пыли, шума, бесконечных отключений света, пробок и превращения столицы в бесформенный строительный полигон.
Если говорить честно, Ташкенту не нужны непродуманные новые стройки — ему не хватает планирования, внятной архитектурной политики, прозрачности в отборе инвесторов и, самое главное, уважения к людям, которые здесь живут. И чем больше подобных новостей, тем очевиднее: город превращается не в умный и удобный мегаполис, а в поле для строительных экспериментов и доходов девелоперов.