В Ташкенте планируется реализовать очередной мегапроект: в столице появятся отель «Пекин» и парк развлечений

Пока неясно, будут ли отель и парк развлечений частью уже анонсированного комплекса на Чиланзаре, или же их реализуют в другой локации. Остаётся надеяться, что столь масштабные инициативы всё-таки будут перенаправлены в Новый Ташкент. Хотя, как показывает практика, у нас любые стройки часто возникают там, где их совсем не ждали.