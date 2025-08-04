Александр Скрябин: В Ростове в четырех новых школах создано 5,5 тысячи мест

Гость студии напомнил, что в текущем году в рамках решения этой проблемы уже введены в эксплуатацию четыре новые школы — в так называемом микрорайоне Темерник, в Суворовском, в Левобережном и в Александровке. Эти образовательные учреждения предоставили городу свыше 5,5 тысяч новых учебных мест. Дополнительно после капитального ремонта откроются еще две школы — в Западном и Северном жилых массивах.