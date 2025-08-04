Александр Скрябин: В Ростове в четырех новых школах создано 5,5 тысячи мест

В Ростове после открытия четырех новых школ создано 5,5 тысячи учебных мест. Однако в городе еще остаются образовательные учреждения, в которых дети обучаются в две смены. О том, как будет решаться этот вопрос, в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— С первых дней работы врио губернатором Юрием Борисовичем Слюсарем поставлена четкая задача — ввод новых микрорайонов должен сопровождаться строительством социальной инфраструктуры, — заметил глава города. — Сегодня в городе 77 школ работают в две смены, что создает значительные неудобства для учащихся и педагогов.
Гость студии напомнил, что в текущем году в рамках решения этой проблемы уже введены в эксплуатацию четыре новые школы — в так называемом микрорайоне Темерник, в Суворовском, в Левобережном и в Александровке. Эти образовательные учреждения предоставили городу свыше 5,5 тысяч новых учебных мест. Дополнительно после капитального ремонта откроются еще две школы — в Западном и Северном жилых массивах.
— Особое внимание уделяется комплексному развитию территорий, — подчеркнул Александр Юрьевич. — Все новые социальные объекты строятся по современным стандартам с обязательным учетом потребностей растущих районов. Параллельно ведется работа по ликвидации накопленного дефицита учебных мест.
Глава уточнил:
— Мы не просто выполняем текущие планы, но и создаем задел на будущее. Все новые проекты разрабатываются с учетом перспективной потребности в учебных местах.
Кроме того, в городе ведется работа и по развитию дополнительного образования. В текущем году за счет средств местного бюджета капитально отремонтирована детская художественная школа, напомнил Александр Скрябин.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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