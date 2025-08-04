В Перми завершен ремонт еще двух участков дорог

В Свердловском районе Перми завершился ремонт двух участков дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». Отремонтированы участки Лихвинской от Старцева до Братской и улицы Братской между Лихвинской и Пермским НПО «Биомед».