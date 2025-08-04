Для производителей беспилотников обнулили НДС при их продаже

Президент России Владимир Путин утвердил закон о налоговых льготах для производителей беспилотников. Теперь при их продаже будет применяться нулевая ставка НДС. Инициаторами проекта выступили «Единая Россия» и компания «Транспорт будущего».
Льгота затронет беспилотники весом от 150 граммов до 30 килограммов. Ввозные двигатели, запасные части и комплектующие для их сборки, ремонта и модернизации будут освобождены от НДС. Это касается всех беспилотных гражданских воздушных судов указанной массы.
Заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк отметил, что Самарская область уже входит в топ-10 регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем, и что они намерены укреплять эти позиции.
По его словам, новая мера поддержки позволит производителям региона активнее инвестировать в разработки и расширение производственных мощностей.
Генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко заявил, что нововведение позволит участникам рынка, которые имеют право на льготу, не тратить деньги на возмещение уплаченного НДС.
Губернатор Вячеслав Федорищев объявил о запуске программы «Российские технологии». Её цель — создать 100 инженерных классов. Там школьники будут изучать 3D-принтинг, моделирование и другие аспекты аддитивных технологий, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, Вячеслав Федорищев выступил с инициативой создания Ассоциации производителей и разработчиков БАС.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.