Последние новости к вечеру 4 августа 2025 года: главные события

В СВР заявили о подготовке Лондоном диверсии против России
Как сообщает пресс-бюро СВР, британские спецслужбы намерены максимально усложнить функционирование «теневого флота» России. Они разработали два сценария, в ходе которых на танкере с российской нефтью произойдет происшествие, которое может привести к экологической катастрофе.
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину
Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли потерпевшим извинения. Восемь соучастников непосредственных исполнителей теракта признали вину частично.
16 человек пострадали в ДТП в Ленобласти
Между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд протаранил автобус с паломниками, выехавший на переезд. Один человек погиб.
Губернатор Вологодской области заявил, что сеть «Красное&Белое» прекращает работу в регионе
«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны», — написал Георгий Филимонов. При этом представители сети не подтвердили информацию об уходе из Вологодской области.