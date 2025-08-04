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Последние новости к вечеру 4 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 4 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 4 августа — в проекте Новости Mail.

В СВР заявили о подготовке Лондоном диверсии против России

Источник: AP 2024

Как сообщает пресс-бюро СВР, британские спецслужбы намерены максимально усложнить функционирование «теневого флота» России. Они разработали два сценария, в ходе которых на танкере с российской нефтью произойдет происшествие, которое может привести к экологической катастрофе.

ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ

Источник: AP 2024

В ночь на 4 августа ВС РФ нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных БПЛА большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину

Источник: AP 2024

Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода принесли потерпевшим извинения. Восемь соучастников непосредственных исполнителей теракта признали вину частично.

16 человек пострадали в ДТП в Ленобласти

Источник: РИА "Новости"

Между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд протаранил автобус с паломниками, выехавший на переезд. Один человек погиб.

Губернатор Вологодской области заявил, что сеть «Красное&Белое» прекращает работу в регионе

Источник: РИА "Новости"

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны», — написал Георгий Филимонов. При этом представители сети не подтвердили информацию об уходе из Вологодской области.

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