Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Барабанову*

Барабанов* был внесен в реестр иноагентов в апреле 2024 года. Минюст тогда отмечал, что проживающий за границей журналист распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, выступал против СВО, принимал участие в создании материалов иностранных агентов.