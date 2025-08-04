Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Барабанову*

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный журналисту русской службы Би-би-си Илье Барабанову* за нарушение закона об иностранных агентах, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Решение суда по делу об административном правонарушении оставлено без изменения», — говорится в материалах.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу Барабанова*.
Ранее Таганский суд Москвы признал его виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
Протокол был составлен за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента. Поводом стали его публикации в Telegram-канале без соответствующей плашки.
Барабанов* был внесен в реестр иноагентов в апреле 2024 года. Минюст тогда отмечал, что проживающий за границей журналист распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, выступал против СВО, принимал участие в создании материалов иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.