Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Российская, 15-Б, 15-В, 17, 17-А, 17-Б, 17-В, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 21-А, 21-В, 57-Б, 59-Б — с 09:30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Колхозная, 23, 25, 27; Краснознаменная, 28, 30, 34, 36; Молодогвардейцев, 51 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 12 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 19, 24-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Харлова, 9, 9-А, 11; Тухачевского, 8, 8-А, 10-А; Барбюса, 2 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 18 (подъезды 3, 4); Трудовая, 35 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шарова, 64 (подъезд 4); Ударная, 2 (подъезды 1, 2), 2-А (подъезд 1), 2-В (подъезд 1), 4 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54; Горького, 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29; Крылова, 16-А, 19; Грибоедова, 39-А, 41-А — с 09.00 до 21.00.
Отключение электроэнергии:
— 1-й Пятилетки, 3; пр. Ленина, ⅖; Танкистов, 193; Героев Танкограда, 59; Софьи Ковалевской, 2 — с 08:30 до 18.00;
— п. Плановый (ЧТЗ), ч/с: Танкистов, 122−134 (чет.); Катерная, 67−90; Фабрично-Заводская, 36−48, 53−69; Транзитная, 1−24; 1-й пер. Катерный; 2-й пер. Катерный; пер. Магистральный, 18, 20; пер. Поршневой, 17 — с 09.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 50 (подъезды 1−4); Энтузиастов, 18 (подъезды 1−4); Витебская, 1-А (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Свободы, 8, 8-А, 10, 12, 14, 65; Труда, 56, 56/4, 58, 62, 64; Красноармейская, 69 — с 08.00 до 17.00;
— п. Тарасовка, ч/с: Соловьиная, 1, 2, 5, 6-А, 8, 12, 20, 163; Раздольная, 1; Татищева, 50 — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 5 августа, будет отключен светофор на перекрестке улиц Марченко и 1-й Пятилетки — с 9:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!