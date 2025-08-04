Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 августа 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 5 августа 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Российская, 15-Б, 15-В, 17, 17-А, 17-Б, 17-В, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 21-А, 21-В, 57-Б, 59-Б — с 09:30 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Колхозная, 23, 25, 27; Краснознаменная, 28, 30, 34, 36; Молодогвардейцев, 51 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Бурденюка, 12 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Гагарина, 19, 24-А — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Харлова, 9, 9-А, 11; Тухачевского, 8, 8-А, 10-А; Барбюса, 2 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 60-летия Октября, 18 (подъезды 3, 4); Трудовая, 35 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Шарова, 64 (подъезд 4); Ударная, 2 (подъезды 1, 2), 2-А (подъезд 1), 2-В (подъезд 1), 4 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54; Горького, 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29; Крылова, 16-А, 19; Грибоедова, 39-А, 41-А — с 09.00 до 21.00.

Отключение электроэнергии:

— 1-й Пятилетки, 3; пр. Ленина, ⅖; Танкистов, 193; Героев Танкограда, 59; Софьи Ковалевской, 2 — с 08:30 до 18.00;

— п. Плановый (ЧТЗ), ч/с: Танкистов, 122−134 (чет.); Катерная, 67−90; Фабрично-Заводская, 36−48, 53−69; Транзитная, 1−24; 1-й пер. Катерный; 2-й пер. Катерный; пер. Магистральный, 18, 20; пер. Поршневой, 17 — с 09.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Энгельса, 50 (подъезды 1−4); Энтузиастов, 18 (подъезды 1−4); Витебская, 1-А (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Свободы, 8, 8-А, 10, 12, 14, 65; Труда, 56, 56/4, 58, 62, 64; Красноармейская, 69 — с 08.00 до 17.00;

— п. Тарасовка, ч/с: Соловьиная, 1, 2, 5, 6-А, 8, 12, 20, 163; Раздольная, 1; Татищева, 50 — с 09.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

Во вторник, 5 августа, будет отключен светофор на перекрестке улиц Марченко и 1-й Пятилетки — с 9:00 до окончания работ.

Будьте внимательны и осторожны!