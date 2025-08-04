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В Госдуме отреагировали на перемещение атомных подлодок США к РФ

Неизвестно, с какой целью Пентагон переместил атомные подводные лодки, если баллистические ракеты, которыми они оснащены, могут достичь цели с дальних расстояний. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что атомные субмарины, которые он распорядился передислоцировать в сторону России, уже находятся на точках назначения, пишет «Лента.ру».

Парламентарий уточнил, что место нахождения подлодок Пентагона неизвестно, зато в России точно знают, где находятся российские субмарины с атомными боезарядами, и уверены в их боеспособности.

Колесник добавил, что президент США, говоря о перемещении подлодок к российской территории, не уточнил, какие именно американские субмарины будут нести дежурство рядом с Россией.

«Знать бы, какие лодки он отправил после перепалки: многоцелевые, ракетные, с баллистическими ракетами, с крылатыми ракетами среднего радиуса действия. Разница есть», — заявил Колесник.

Собеседник издания добавил, что российские субмарины, оснащенные баллистическими ракетами, способны атаковать цели, расположенные в любой точке мира, с любого расстояния, поэтому их никуда передислоцировать не требуется. Парламентарий предположил, что американские подлодки обладают схожими характеристиками, в связи с этим заявление Трампа вызывает недоумение.

Ранее Трамп предупредил мировое сообщество об отправке двух подводных лодок ближе к территории РФ. Таким образом он отреагировал на пост заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в Сети. Американский политик назвал высказывание экс-президента России провокационным.