В Госдуме отреагировали на перемещение атомных подлодок США к РФ

Собеседник издания добавил, что российские субмарины, оснащенные баллистическими ракетами, способны атаковать цели, расположенные в любой точке мира, с любого расстояния, поэтому их никуда передислоцировать не требуется. Парламентарий предположил, что американские подлодки обладают схожими характеристиками, в связи с этим заявление Трампа вызывает недоумение.