В Госдуме отреагировали на перемещение атомных подлодок США к РФ

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что атомные субмарины, которые он распорядился передислоцировать в сторону России, уже находятся на точках назначения, пишет «Лента.ру».
Парламентарий уточнил, что место нахождения подлодок Пентагона неизвестно, зато в России точно знают, где находятся российские субмарины с атомными боезарядами, и уверены в их боеспособности.
Колесник добавил, что президент США, говоря о перемещении подлодок к российской территории, не уточнил, какие именно американские субмарины будут нести дежурство рядом с Россией.
«Знать бы, какие лодки он отправил после перепалки: многоцелевые, ракетные, с баллистическими ракетами, с крылатыми ракетами среднего радиуса действия. Разница есть», — заявил Колесник.
Собеседник издания добавил, что российские субмарины, оснащенные баллистическими ракетами, способны атаковать цели, расположенные в любой точке мира, с любого расстояния, поэтому их никуда передислоцировать не требуется. Парламентарий предположил, что американские подлодки обладают схожими характеристиками, в связи с этим заявление Трампа вызывает недоумение.
Ранее Трамп предупредил мировое сообщество об отправке двух подводных лодок ближе к территории РФ. Таким образом он отреагировал на пост заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в Сети. Американский политик назвал высказывание экс-президента России провокационным.