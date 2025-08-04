Число машин в очереди у Крымского моста выросло до четырех тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, за час выросло еще на 500, достигнув более 4 тысяч, время ожидания проезда в Крым составляет порядка шести часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
На 14.00 мск в очереди с обеих сторон моста находилось более 2,5 тысячи автомобилей, на 16.00 — более 3,5 тысячи.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. Время ожидания — более шести часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства. Время ожидания — более трех часов», — сообщили в инфоцентре.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.