Глава Ростова обозначил, где в городе появятся новые парк и сквер

Жителей и гостей Ростова-на-Дону в ближайшие годы ждут две новые зеленые зоны. О планах по благоустройству и озеленению донской столицы в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава города Александр Скрябин.
— В ближайшее время в Левенцовке появится новый парк «80-летия Победы». Этот район динамично развивается уже более 20 лет, но до сих пор здесь не было полноценного парка. Первый этап работ начнется уже в этом году, — заявил Александр Юрьевич. — Еще один интересный проект — сквер на улице Социалистической. Вместо точечной застройки, которая раньше была обычной практикой, здесь создадут комфортное общественное пространство.
Также глава напомнил, что в этом году в Ростове уже открылся новый парк «Левобережье», который быстро стал популярным местом для семейного отдыха. На его территории оборудованы игровые зоны для детей, спортивные площадки и амфитеатр для выступлений. Кроме того, в парке появились световые фонтаны и искусственные пруды.
— В городе активно приводят в порядок и уже существующие зоны отдыха. Например, в парке Горького после долгого перерыва заработал фонтан «Маяк», а фонтан «Цапля» получил новую световую подсветку. Всего за год отремонтировали десять фонтанов, включая знаменитых «Атлантов». Также преобразился сквер «Пионерский» в Железнодорожном районе. Здесь провели масштабное озеленение, в котором участвовали и жители города.
Александр Скрябин подчеркнул, что при выборе территорий для благоустройства учитывается мнение горожан. Например, три общественных пространства — территории на проспекте Буденовском, улицах Оганова и Зорге — были выбраны именно по результатам голосования.
— Мы видим, что город нуждается в новых зеленых зонах, — отметил глава. — Задача — сделать Ростов более комфортным для жизни, и озеленение играет здесь ключевую роль. Город должен быть «бесшовным», чтобы жителям было комфортно в любом районе, будь то центр или новые микрорайоны.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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