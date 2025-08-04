Глава Ростова обозначил, где в городе появятся новые парк и сквер

— В ближайшее время в Левенцовке появится новый парк «80-летия Победы». Этот район динамично развивается уже более 20 лет, но до сих пор здесь не было полноценного парка. Первый этап работ начнется уже в этом году, — заявил Александр Юрьевич. — Еще один интересный проект — сквер на улице Социалистической. Вместо точечной застройки, которая раньше была обычной практикой, здесь создадут комфортное общественное пространство.