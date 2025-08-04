Для уборки урожая на полях Башкирии требуется 1,2 тысячи комбайнов

Башкирским агропредприятиям до 2030 года нужно закупить 1,2 тысячи комбайнов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
По словам главы ведомства, это нужно, чтобы сократить сроки уборки и достичь суточного обмолота 100 тыс. га, снизив нагрузку на комбайн до 350 га.
В настоящий момент в уборке заняты 4,2 тыс. комбайнов, которые обмолачивают до 60 тыс. га в сутки.
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