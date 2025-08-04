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Для уборки урожая на полях Башкирии требуется 1,2 тысячи комбайнов

Министр сельского хозяйства рассказал, как идет уборка.

Источник: Комсомольская правда

Башкирским агропредприятиям до 2030 года нужно закупить 1,2 тысячи комбайнов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По словам главы ведомства, это нужно, чтобы сократить сроки уборки и достичь суточного обмолота 100 тыс. га, снизив нагрузку на комбайн до 350 га.

В настоящий момент в уборке заняты 4,2 тыс. комбайнов, которые обмолачивают до 60 тыс. га в сутки.

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