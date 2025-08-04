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Суд обязал ликвидировать опасную свалку в Омской области

На загрязненной территории обнаружили ртуть.

Источник: Комсомольская правда

Омская межрайонная природоохранная прокуратура добилась через суд ликвидации незаконной свалки опасных отходов. В ходе совместной проверки с Россельхознадзором в Бабежском сельском поселении обнаружили химическое вещество красно-фиолетового цвета на площади 34 м². Об этом сообщил 4 августа канал t.me/prok_omsk.

Фото: прокуратура Омской области.

Лабораторные исследования показали, что отходы относятся к первому — самому высокому — классу опасности. Специалисты зафиксировали в почве превышение предельно допустимой концентрации ртути. В связи с этим суд обязан администрацию Шербакульского района в шестимесячный срок провести рекультивацию загрязненных земель. Прокуратура продолжит контролировать исполнение решения.

Ранее «КП Омск» опубликовала комментарий региональной РЭК по поводу возможного повышения тарифов ЖКХ.