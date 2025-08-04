Суд обязал ликвидировать опасную свалку в Омской области

Лабораторные исследования показали, что отходы относятся к первому — самому высокому — классу опасности. Специалисты зафиксировали в почве превышение предельно допустимой концентрации ртути. В связи с этим суд обязан администрацию Шербакульского района в шестимесячный срок провести рекультивацию загрязненных земель. Прокуратура продолжит контролировать исполнение решения.