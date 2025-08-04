И.о. министра финансов Курской области станет Елена Каськова

Ранее власти сообщали, что С 12 июля исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области будет Алла Сивцева, однако она не проработала и месяца. Также сообщалось, что 11 июля по собственному желанию пост покидает замминфина региона Людмила Гапонова, которая исполняла обязанности министра с 4 апреля. Она заменила Инну Апонасенко, покинувшую должность спустя месяц после назначения. До Апонасенко пост врио министра финансов и бюджетного контроля Курской области, по собственному желанию покинула Наталья Рудакова, которая занимала эту должность более двух лет.