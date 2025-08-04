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Ростов обновляет фонтаны: глава города назвал главные объекты для реставрации

Об открытых фонтанах, будущих парках и скверах рассказал глава Ростова.

В Ростове-на-Дону ведется масштабная работа по обновлению городских фонтанов. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава города Александр Скрябин.

Как напомнил Александр Юрьевич, в этом году завершилась реставрация десяти исторических объектов, среди которых особенно значимы три.

— Фонтан «Маяк» в парке Горького, который не функционировал несколько десятилетий, фонтан «Цапля», получивший современную световую подсветку, и знаменитые «Атланты» — архитектурный символ города, — перечислил глава.

Параллельно с восстановлением исторического наследия создаются и новые объекты.

— В недавно открытом парке «Левобережье» уже работают современные светодинамические фонтаны, искусственные пруды и интерактивные водные инсталляции.

Гость студии радио «КП — Ростов-на-Дону» также рассказал, что особое внимание уделяется и развитию новых районов.

— В ближайших планах — оборудование фонтанами первого крупного парка в Левенцовке, где до сих пор не было полноценной зоны отдыха.