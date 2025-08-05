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Самочувствие россиян в июле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в июле, ощущении счастья и тревоги, а также реализации целей на 2025 год.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 1 августа. В опросе приняли участие свыше 2000 человек из более чем 50 регионов России.

Свое самочувствие в июле большинство респондентов (51%) оценили как среднее в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 24% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 13% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 11% россиян в июле были полны сил, позитива и энергии.

Эмоции и источники радости

На эмоциональном уровне 54% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 50% тревогу. 36% чувствовали спокойствие и 16% радость.

Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (41%), прогулки (39%), просмотр фильмов, сериалов и видео (36%) и вкусную еду (31%).

Другими способами поднять настроение стали:

  • чтение книг 23%;
  • хобби и творчество 19%;
  • спорт и физическая активность 18%;
  • компьютерные/мобильные игры — 18%;
  • социальные сети 12%;
  • саморазвитие и обучение 9%;
  • мероприятия и встречи 9%;
  • шопинг 8%;
  • свой вариант указали 6% опрошенных. Чаще всего упоминали «работу на даче и в саду», «путешествия» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Цели на 2025 год и их реализация

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 29% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 20%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время 8%, а 14% постоянно откладывают. 29% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.

Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (48%).

Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 25%, стресс — 23%, слабая мотивация — 22%, страх неудачи и перемен — 14%, другие приоритеты — 12%, прокрастинация — 9%. Свой ответ дали 10%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью только 13% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 24% — скорее недовольны, и 8% абсолютно недовольны.

Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов, столько же ощущают себя абсолютно несчастливыми. 49% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 25% скорее счастливы, чем нет, 12% скорее несчастливы. Еще 2% затруднились ответить.

На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (77%), а также финансовая стабильность (66%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 42% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими 34%, внутренний баланс и гармония 26%, любимые занятия и хобби 18%, путешествия — 13%, карьера и самореализация 13%.

Тревога и методы борьбы с ней

Никогда не испытывают тревогу лишь 4% россиян. 12% тревожатся редко, 17% — постоянно, 31% — иногда и 36% — часто.

30% респондентов отметили, что тревога сильно мешает в повседневной жизни, 49% — в некоторых ситуациях, 15% — практически не мешает. У 6% опрошенных тревога никак не влияет на их повседневную жизнь.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (66%), ситуация в стране и мире (61%) и финансовые вопросы (54%). Будущее и неопределенность беспокоит 48% респондентов, работа и карьера 18%, взаимоотношения с близкими и друзьями 15%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 10% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (49%) и общение с близкими и друзьями (40%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • прогулки 35%;
  • просмотр фильмов или сериалов 32%;
  • хобби и творчество 25%;
  • чтение книг 20%;
  • спорт и физическая активность 20%;
  • занятость на работе 19%;
  • прослушивание музыки 18%;
  • свой ответ указали 4% респондентов. Наиболее частыми вариантами стали «алкоголь» и «отсутствие способов борьбы с тревожностью»;
  • уменьшение времени в соцсетях и Интернете 4%;
  • посещение мероприятий и встреч — 4%;
  • медитация или дыхательные практики 3%;
  • работа с психологом 2%.

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.