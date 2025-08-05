Самочувствие россиян в июле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Свое самочувствие в июле большинство респондентов (51%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 24% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 13% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 11% россиян в июле были полны сил, позитива и энергии.