Самочувствие россиян в июле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 1 августа. В опросе приняли участие свыше 2000 человек из более чем 50 регионов России.
Свое самочувствие в июле большинство респондентов (51%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 24% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 13% отметили, что месяц был тяжелым и они ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 11% россиян в июле были полны сил, позитива и энергии.
Эмоции и источники радости
На эмоциональном уровне 54% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 50% — тревогу. 36% чувствовали спокойствие и 16% — радость.
Другими способами поднять настроение стали:
- чтение книг — 23%;
- хобби и творчество — 19%;
- спорт и физическая активность — 18%;
- компьютерные/мобильные игры — 18%;
- социальные сети — 12%;
- саморазвитие и обучение — 9%;
- мероприятия и встречи — 9%;
- шопинг — 8%;
- свой вариант указали 6% опрошенных. Чаще всего упоминали «работу на даче и в саду», «путешествия» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».
Цели на 2025 год и их реализация
Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 29% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 20%. Несмотря на середину года, пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 8%, а 14% постоянно откладывают. 29% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.
Непредвиденные обстоятельства мешают 34% опрошенных, недостаток времени — 25%, стресс — 23%, слабая мотивация — 22%, страх неудачи и перемен — 14%, другие приоритеты — 12%, прокрастинация — 9%. Свой ответ дали 10%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток финансов».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
Полностью довольны своей жизнью только 13% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 24% — скорее недовольны, и 8% абсолютно недовольны.
Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов, столько же ощущают себя абсолютно несчастливыми. 49% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 25% скорее счастливы, чем нет, 12% — скорее несчастливы. Еще 2% затруднились ответить.
На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (77%), а также финансовая стабильность (66%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 42% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 34%, внутренний баланс и гармония — 26%, любимые занятия и хобби — 18%, путешествия — 13%, карьера и самореализация — 13%.
Тревога и методы борьбы с ней
Никогда не испытывают тревогу лишь 4% россиян. 12% тревожатся редко, 17% — постоянно, 31% — иногда и 36% — часто.
Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (66%), ситуация в стране и мире (61%) и финансовые вопросы (54%). Будущее и неопределенность беспокоит 48% респондентов, работа и карьера — 18%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 15%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 10% опрошенных.
Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (49%) и общение с близкими и друзьями (40%).
Среди других способов респонденты отметили:
- прогулки — 35%;
- просмотр фильмов или сериалов — 32%;
- хобби и творчество — 25%;
- чтение книг — 20%;
- спорт и физическая активность — 20%;
- занятость на работе — 19%;
- прослушивание музыки — 18%;
- свой ответ указали 4% респондентов. Наиболее частыми вариантами стали «алкоголь» и «отсутствие способов борьбы с тревожностью»;
- уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 4%;
- посещение мероприятий и встреч — 4%;
- медитация или дыхательные практики — 3%;
- работа с психологом — 2%.
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.