Специалист рассказал, как избежать инсульта летом

Употребление в пищу шашлыка, который летом едят практически все на свежем воздухе, может спровоцировать инсульт. Об этом с NEWS.ru поделился преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов. В это время года для здоровья лучше включить свежие овощи и фрукты, нежирную рыбу и растительные масла.