Специалист рассказал, как избежать инсульта летом

Употребление в пищу шашлыка, который летом едят практически все на свежем воздухе, может спровоцировать инсульт. Об этом с NEWS.ru поделился преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов. В это время года для здоровья лучше включить свежие овощи и фрукты, нежирную рыбу и растительные масла.
— Если есть жирную и тяжелую пищу, то у организма может не хватить сил и на терморегуляцию и на долгое переваривание, например, жирного шашлыка, — порекомендовал врач.
Также чтобы избежать инсульта, нужно наблюдать за давлением и пульсом. Вредно и ходить в плотной одежде. Стоит отказаться от курения и алкоголя, так как это только усугубит состояние сердечно-сосудистой системы.