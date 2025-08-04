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Специалист рассказал, как избежать инсульта летом

Хирург Умнов: избыток соли и жирный шашлык могут вызвать инсульт летом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Употребление в пищу шашлыка, который летом едят практически все на свежем воздухе, может спровоцировать инсульт. Об этом с NEWS.ru поделился преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов. В это время года для здоровья лучше включить свежие овощи и фрукты, нежирную рыбу и растительные масла.

— Если есть жирную и тяжелую пищу, то у организма может не хватить сил и на терморегуляцию и на долгое переваривание, например, жирного шашлыка, — порекомендовал врач.

Также чтобы избежать инсульта, нужно наблюдать за давлением и пульсом. Вредно и ходить в плотной одежде. Стоит отказаться от курения и алкоголя, так как это только усугубит состояние сердечно-сосудистой системы.