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В Ялте расцвела редкая экзотическая пассифлора

В Ялте расцвела экзотическая лиана.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте расцвела редкая экзотическая пассифлора, сообщает пресс-служба администрации города.

Уникальность этого растения заключается в том, что его цветок распускается всего на один день: к вечеру бутон закрывается, а на следующий день отпадает.

Напомним, в симферопольских парках сейчас можно увидеть пышное цветение сирийского гибискуса. Растение популярно в Юго-Восточной Азии, на Гавайях и в Аргентине. Кроме того, из цветков гибискуса готовят известный чай каркаде.

Ранее мы писали, что в апреле Симферополе расцвела сакура. Деревья расцвели в парке Гагарина. Цветение продолжалось всего одну-две недели.