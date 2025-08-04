В Ялте расцвела редкая экзотическая пассифлора, сообщает пресс-служба администрации города.
Уникальность этого растения заключается в том, что его цветок распускается всего на один день: к вечеру бутон закрывается, а на следующий день отпадает.
Напомним, в симферопольских парках сейчас можно увидеть пышное цветение сирийского гибискуса. Растение популярно в Юго-Восточной Азии, на Гавайях и в Аргентине. Кроме того, из цветков гибискуса готовят известный чай каркаде.
Ранее мы писали, что в апреле Симферополе расцвела сакура. Деревья расцвели в парке Гагарина. Цветение продолжалось всего одну-две недели.