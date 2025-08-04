Где получить психологическую помощь участникам СВО в Самарской области

С начала года помощь уже получили 187 участников СВО и 464 члена их семей. На базе госпиталя ветеранов войн открыт специализированный центр «Возвращение», где ежедневно ведут прием клинические психологи. Консультации доступны не только очно, но и в дистанционном формате — по телефону, на дому и через телемедицинские платформы.