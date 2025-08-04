К 2035 году в Ростове приведут в нормативное состояние 70 процентов дорог

— Мы разработали концепцию, согласно которой все въезды в Ростов должны соответствовать статусу миллионного города и города воинской славы, — отметил Александр Юрьевич. — Уже начаты работы на Привокзальной площади, где заменят дорожное покрытие, обновят плитку, остановочные комплексы и систему освещения. Планируется также озеленение территории. Этот объект долгое время создавал негативное впечатление у гостей города, и мы обязаны это исправить.