К 2035 году в Ростове приведут в нормативное состояние 70 процентов дорог

В рамках масштабной программы по благоустройству городской инфраструктуры в Ростове-на-Дону реализуется комплексный проект модернизации дорожной сети. Глава донской столицы Александр Скрябин в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал о ключевых изменениях, которые уже происходят и запланированы на ближайшее время.
Одним из приоритетных направлений стало приведение в порядок въездных групп в город.
— Мы разработали концепцию, согласно которой все въезды в Ростов должны соответствовать статусу миллионного города и города воинской славы, — отметил Александр Юрьевич. — Уже начаты работы на Привокзальной площади, где заменят дорожное покрытие, обновят плитку, остановочные комплексы и систему освещения. Планируется также озеленение территории. Этот объект долгое время создавал негативное впечатление у гостей города, и мы обязаны это исправить.
Знаковым изменением станет полное обновление круговой развязки на въезде в город со стороны Таганрога. Демонтирован арт-объект, оставшийся после Чемпионата мира по футболу-2018, а вместо него появится памятный знак «Город воинской славы» с историческими орденами Ростова.
— Мы не просто меняем внешний вид, но и улучшаем транспортную логистику — добавим разгонную полосу для съезда на улицу Малиновского, что должно снизить заторы, — пояснил градоначальник.
Кроме того, с начала года в Ростове отремонтированы 43 дорожных объекта вместо запланированных 37 — дополнительные работы стали возможны благодаря оптимизации расходов, на очереди — еще четыре участка. Однако, как признал Александр Скрябин, проблема дворовых территорий пока остается нерешенной из-за недостатка финансирования.
— Наша стратегическая цель — к 2035 году довести долю дорог в нормативном состоянии до 70 процентов. Сейчас этот показатель значительно ниже.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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