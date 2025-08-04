Сколько стоит проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году: как вырастут цены в августе

В этом материале расскажем, сколько стоит проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году, какие способы оплаты доступны, чем отличаются тарифы по «Подорожнику» и банковской карте, а также кто может рассчитывать на льготы.
Что изменится в тарифах на проезд в метро Санкт-Петербурга с 8 августа 2025 года
С 8 августа в Санкт-Петербурге повысятся цены на проезд в городском транспорте, включая тарифы и стоимость проездных. В среднем рост составит около 6,5% по сравнению с текущими расценками.
Стоимость одной поездки на метро в Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года
Рассмотрим подробнее способы оплаты проезда.
По карте «Подорожник»
С 8 августа для карт «Подорожник» и «Единая карта петербуржца» будет действовать общий тариф — 60 рублей за поездку вне зависимости от вида транспорта.
Напомним, что в настоящее время проезд по этой транспортной карте обходится в 51 рубль для наземного транспорта и 56 рублей — для метро.
При бесконтактной оплате банковской картой или жетоном
Цена разовой поездки в петербургском метро при оплате картой или смартфоном увеличится с 81 до 86 рублей. В наземном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) стоимость проезда при выборе этого метода оплаты поднимется с 75 до 80 рублей. То же касается и проезда по жетону.
Тарифы на проездные и пакеты поездок с 8 августа 2025 года
Вероятно, стоит ожидать и повышения цен на проездные и пакеты поездок.
Месячные билеты
Что касается стоимости билетов, то ситуация здесь следующая.
1. Месячный единый билет (все виды транспорта: метро, автобус, трамвай, троллейбус) подорожает с 4 215 до 4 489 рублей.
2. Комбинированный проездной на трамвай, автобус и троллейбус будет стоить 3 026 рублей вместо прежних 2 841.
3. Автобусный месячный билет вырастет в цене с 2 260 до 2 407 рублей.
4. Именной единый проездной для школьников (включает метро и наземный транспорт) станет стоить 797 рублей вместо 748.
5. Месячный автобусный билет для учащихся подорожает с 495 до 527 рублей.
6. Единый проездной для студентов (все виды транспорта) поднимется в цене с 1 501 до 1 600 рублей.
Какой способ оплаты в метро Санкт-Петербурга самый выгодный
Таким образом, выгоднее всего пользоваться картой «Подорожник» — цена оплаты разовой поездки составит 60 рублей за поездку.
Иными словами, жителю Петербурга, совершающему каждый рабочий день две поездки на метро и оплачивающему их картой «Подорожник», проезд в подземке обойдётся примерно в 2400 рублей в месяц. Если пользоваться метро и в выходные, по два раза в день, то за тот же период времени придется потратить уже 3600 рублей.
Стоимость поездок на метро с 8 августа 2025 года
Подытожим и сравним стоимость проезда на метро Санкт-Петербурга с 8 марта 2025 года.
|Поездка по карте «Подорожник» (или «Единой карте петербуржца»)
|60 рублей
|Разовая поездка в метро (карта/смартфон/жетон)
|86 рублей
|Разовая поездка в наземном транспорте (карта/смартфон/жетон)
|80 рублей
|Месячный единый билет (все виды транспорта)
|4 489 рублей
|Комбинированный (трамвай, автобус, троллейбус)
|3 026 рублей
|Автобусный проездной на месяц
|2 407 рублей
|Именной единый проездной для школьников
|797 рублей
|Автобусный проездной для школьников
|527 рублей
|Единый проездной для студентов
|1 600 рублей