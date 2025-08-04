Сколько стоит проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году: как вырастут цены в августе

Иными словами, жителю Петербурга, совершающему каждый рабочий день две поездки на метро и оплачивающему их картой «Подорожник», проезд в подземке обойдётся примерно в 2400 рублей в месяц. Если пользоваться метро и в выходные, по два раза в день, то за тот же период времени придется потратить уже 3600 рублей.