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Сколько стоит проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году: как вырастут цены в августе

Проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году снова подорожает — с августа вступают в силу новые тарифы. Очередное повышение затронет как разовые поездки, так и оплату с помощью транспортных карт.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Метро Санкт-Петербурга
Источник: Alex 'Florstein' Fedorov/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В этом материале расскажем, сколько стоит проезд в метро Санкт-Петербурга в 2025 году, какие способы оплаты доступны, чем отличаются тарифы по «Подорожнику» и банковской карте, а также кто может рассчитывать на льготы.

Что изменится в тарифах на проезд в метро Санкт-Петербурга с 8 августа 2025 года

С 8 августа в Санкт-Петербурге повысятся цены на проезд в городском транспорте, включая тарифы и стоимость проездных. В среднем рост составит около 6,5% по сравнению с текущими расценками.

Стоимость одной поездки на метро в Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года

Рассмотрим подробнее способы оплаты проезда.

По карте «Подорожник»

С 8 августа для карт «Подорожник» и «Единая карта петербуржца» будет действовать общий тариф — 60 рублей за поездку вне зависимости от вида транспорта.

Напомним, что в настоящее время проезд по этой транспортной карте обходится в 51 рубль для наземного транспорта и 56 рублей — для метро.

При бесконтактной оплате банковской картой или жетоном

Цена разовой поездки в петербургском метро при оплате картой или смартфоном увеличится с 81 до 86 рублей. В наземном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) стоимость проезда при выборе этого метода оплаты поднимется с 75 до 80 рублей. То же касается и проезда по жетону.

Тарифы на проездные и пакеты поездок с 8 августа 2025 года

Вероятно, стоит ожидать и повышения цен на проездные и пакеты поездок.

Месячные билеты

Что касается стоимости билетов, то ситуация здесь следующая.

1. Месячный единый билет (все виды транспорта: метро, автобус, трамвай, троллейбус) подорожает с 4 215 до 4 489 рублей.

2. Комбинированный проездной на трамвай, автобус и троллейбус будет стоить 3 026 рублей вместо прежних 2 841.

3. Автобусный месячный билет вырастет в цене с 2 260 до 2 407 рублей.

4. Именной единый проездной для школьников (включает метро и наземный транспорт) станет стоить 797 рублей вместо 748.

5. Месячный автобусный билет для учащихся подорожает с 495 до 527 рублей.

6. Единый проездной для студентов (все виды транспорта) поднимется в цене с 1 501 до 1 600 рублей.

Какой способ оплаты в метро Санкт-Петербурга самый выгодный

Таким образом, выгоднее всего пользоваться картой «Подорожник» — цена оплаты разовой поездки составит 60 рублей за поездку.

Иными словами, жителю Петербурга, совершающему каждый рабочий день две поездки на метро и оплачивающему их картой «Подорожник», проезд в подземке обойдётся примерно в 2400 рублей в месяц. Если пользоваться метро и в выходные, по два раза в день, то за тот же период времени придется потратить уже 3600 рублей.

Стоимость поездок на метро с 8 августа 2025 года

Подытожим и сравним стоимость проезда на метро Санкт-Петербурга с 8 марта 2025 года.

Поездка по карте «Подорожник» (или «Единой карте петербуржца»)
60 рублей
Разовая поездка в метро (карта/смартфон/жетон)
86 рублей
Разовая поездка в наземном транспорте (карта/смартфон/жетон)
80 рублей
Месячный единый билет (все виды транспорта)
4 489 рублей
Комбинированный (трамвай, автобус, троллейбус)
3 026 рублей
Автобусный проездной на месяц
2 407 рублей
Именной единый проездной для школьников
797 рублей
Автобусный проездной для школьников
527 рублей
Единый проездной для студентов
1 600 рублей