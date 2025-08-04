Ко Дню города в Ростове обновят Привокзальную площадь и въезд со стороны Таганрога

Также на въезде со стороны Таганрога демонтирован старый арт-объект, оставшийся после Чемпионата мира по футболу. Вместо него появится новый знак «Город воинской славы» с историческими орденами Ростова-на-Дону. Также здесь планируется обустроить разгонную полосу для улучшения транспортного потока на проспекте Малиновского.