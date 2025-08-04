Ко Дню города в Ростове обновят Привокзальную площадь и въезд со стороны Таганрога

В рамках масштабной программы по благоустройству городской инфраструктуры в Ростове-на-Дону ведутся активные работы по модернизации дорожной сети и въездных групп. Глава города Александр Скрябин в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал о ключевых изменениях.
Так, одним из приоритетных направлений стало обновление Привокзальной площади.
— Это лицо города, и мы не могли оставить его в прежнем состоянии, — отмечает Александр Скрябин. — Полностью обновляется дорожное покрытие, заменяется плитка, ремонтируются остановочные комплексы и системы освещения. Ко Дню города работы будут завершены.
Также на въезде со стороны Таганрога демонтирован старый арт-объект, оставшийся после Чемпионата мира по футболу. Вместо него появится новый знак «Город воинской славы» с историческими орденами Ростова-на-Дону. Также здесь планируется обустроить разгонную полосу для улучшения транспортного потока на проспекте Малиновского.