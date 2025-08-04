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В Самаре жители стали получать новые квитанции за водоснабжение

В Самаре ресурсоснабжающая компания обновила личный кабинет и лицевые счета клиентов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре жителей предупредили о новых квитанциях за водоснабжение и водоотведение. «РКС-Самара» обновили личные кабинеты, лицевые счета клиентов и внешний вид квитанций.

— В квитанциях за июль, которые уже начали приходить по электронной почте жителям Самары, останется привычное содержание: начисления, данные по приборам учёта, сроки поверки, суммы переплат или задолженности, а также штрихкод для оплаты, — отметили в сообщении.

Однако в дальнейшем пользователей ждут изменения: оплата будет производиться только по новому лицевому счету. Старые счета станут недействительными. Все подробности о новых квитанциях опубликовали на страницах компании.