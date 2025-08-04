Лучшие фильмы 2025 года — гонки и хорроры, ромкомы и ремейки известных картин

С начала 2025 года в мировой кинопрокат вышло сразу несколько ремейков популярных картин, новых эпизодов культовых медиафраншиз и фильмов с оригинальным сюжетом. Многие новинки вызвали большой зрительский интерес. Разнообразие жанров не дает заскучать. Здесь и вампирские хорроры, и высокобюджетные хиты студий-гигантов, и фестивальное независимое кино. «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов и громких премьер 2025 года.
«F1».
Страна: США
Восходящая звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из профессионального спорта из-за травмы. На трассу он возвращается только ради друга, который пытается спасти плетущуюся в хвосте команду APXGP. Хейса встречают в команде не слишком радушно: техники не выносят его стиль общения, а высокомерный молодой пилот второго болида не готов уступать ему место лидера и опасается опытного конкурента.
Фильм стал одним из самых ожидаемых в 2025 году еще на этапе производства благодаря большому бюджету. После выхода «F1» фанаты настоящей «Формулы-1» раскритиковали картину за технические неточности, которые, скорее всего, останутся незаметными для неискушенных зрителей. Ведь гораздо интереснее наблюдать за тем, как режиссер «Топ Ган: Мэверик» Косински сажает в болид Брэда Питта и сопровождает сцены гонок саундтреком Ханса Циммера.
Почему стоит посмотреть:
«Как приручить дракона».
Страна: США, Великобритания, Ирландия, Исландия, Канада
Фэнтези, снятое по мотивам книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. В центре сюжета — подросток Иккинг, который воспитывается среди викингов. Его праотцы издавна истребляли драконов, но гуманизм побеждает традиции: Иккинг освобождает дракона, называет его Беззубиком, конструирует протез для его хвоста и пытается летать верхом. Теперь задача мальчика — доказать отцу-вождю племени и другим викингам, что причудливые существа могут мирно соседствовать с людьми.
Один из немногих ремейков за последние годы, который действительно понравился зрителям. На это есть несколько причин. Озвучивший Стоика в мультфильме Джерард Батлер сыграл вождя племени, наделив его и решительным характером, и родительской добротой по отношению к мятежному сыну. Окончательно сердца зрителей растопил Беззубик, который похож на помесь большого черного кота и ящерицы.
Почему стоит посмотреть:
«Нэчжа побеждает Царя драконов».
Страна: Китай
Китайский анимационный приключенческий фильм о мальчике-демоне Нэчже и его друге Аобине, которые сражаются с армией Царя драконов и в один момент становятся духами. Чтобы вернуться в физические оболочки, они находят Священный лотос. Но спустя время Аобин снова теряет тело и вынужденно вселяется в оболочку друга. Юным воинам необходимо пройти несколько испытаний, чтобы найти восстанавливающий эликсир и вернуть Аобину телесное воплощение.
Китайский мультфильм собрал более двух миллиардов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным проектом в истории. Среди фильмов по сборам он уступил только двум частям «Аватара», финалу «Мстителей» и «Титанику». Однако стоит учитывать, что «Нэчжа» был ориентирован прежде всего на восточный рынок и собрал в Китае 98% доходов.
Почему стоит посмотреть:
«Прости, детка».
Страна: США, Испания, Франция
Агнес заступает на должность преподавателя в университете в Новой Англии. Она не может забыть о травматичной истории, которая произошла с ней еще в колледже. Избавиться от негативных воспоминаний Агнес пытается в компании подруги, которая приезжает к ней, чтобы поддержать.
Мировая премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале «Сандэнс», где работа получила приз за лучший сценарий. Картину назвали тонким и терапевтичным рассуждением, где проблема насилия уступает экранное время вопросу исцеления от психологической травмы и дружеской поддержке. В России фильм вышел в прокат 24 июля, но вскоре его прокатное удостоверение было отозвано из-за неточных сведений в документах.
Почему стоит посмотреть:
«Жизнь Чака».
Страна: США
На пороге апокалипсиса школьный учитель замечает баннеры и телеобращения с благодарностью неизвестному Чаку. Удивительно, но никто вокруг не знает, кто такой Чак и почему мир обязан ему своим существованием. Оказывается, это человек, умирающий от опухоли мозга, чья жизнь переплетается с таинственными и сверхъестественными событиями. В фильме развивается сюжет о жизни и смерти, любви и боли.
Фильм «Жизнь Чака» впервые был показан еще в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. Премьера в России состоялась в июне 2025 года. Фильм по произведению Стивена Кинга сложно было сделать интригующим для фанатов творчества писателя, но Майку Флэнагану это удалось. Фильм начинается как апокалиптическая драма, но с течением сюжета трансформируется в фантастику с жизнеутверждающим посылом.
Почему стоит посмотреть:
«Грешники».
Страна: США, Австралия, Канада
Ветераны Первой мировой войны близнецы Смок и Стэк возвращаются в Миссисипи после многих лет работы на чикагскую мафию. Они выкупают у одного из белых лесопилку и открывают там бар для рабочих с плантации. Новое заведение, где звучит блюз, привлекает окружающих, среди которых оказывается ирландский вампир.
«Грешников» снимал Райан Куглер, это его первый самостоятельный фильм. До этого режиссер ставил два эпизода «Черной Пантеры» и продолжение «Крида». К проекту Куглер отнесся очень ревностно. Он запросил у студии 5% валового дохода фильма со старта проката и потребовал вернуть ему права на картину через 25 лет.
Почему стоит посмотреть:
«Миссия невыполнима. Финальная расплата».
Страна: Великобритания, США
Восьмой и последний основной фильм шпионской медиафраншизы «Миссия невыполнима». Действие картины разворачивается после событий «Смертельной расплаты», в центре внимания — снова Итан Хант. На этот раз его напарниками становятся агенты Грейс и Бенджи. Команде предстоит борьба с инновационным искусственным интеллектом под названием «Сущность», который угрожает существованию планеты. Желательно сделать это раньше того, как будут нанесены глобальные удары по другим странам и произойдет ядерная катастрофа.
С каждой новой частью «Миссии…» градус ответственности Итана Ханта за сохранность человечества все повышается. К роли вернулся Том Круз, который играет персонажа уже 29 лет и выполняет трюки самостоятельно даже в 63-летнем возрасте.
Почему стоит посмотреть:
«Громовержцы*».
Страна: США, Австралия, Канада
Антигерои и полузабытые агенты, знакомые зрителям по прошлым фильмам Marvel, объединяются в команду под предводительством главы ЦРУ Валентины де Фонтейн. На одном из индивидуальных заданий наемники встречаются и понимают, что их послали убить друг друга. Оказалось, что четверка героев стала свидетелями преступлений начальницы.
Идея собрать антигероев в одном фильме не нова: в 2016 году свою версию представили DC в фильме «Отряд самоубийц». Но если те герои смотрелись свежо, с составом «Громовержцев*» зритель уже знаком. Елену Белову и ее отца можно было увидеть в «Черной вдове», а некогда безумный Зимний Солдат показал в картине лишь благородство. Кстати, звездочка в названии блокбастера — маркетинговый ход создателей картины, как бы намек, что это название для команды супергероев не окончательное.
Почему стоит посмотреть:
«Верни ее из мертвых».
Страна: Австралия
Сводные брат и сестра Энди и Пайпер осиротели после смерти родителей. Энди — проблемный подросток, который переживает за свою почти слепую сестренку. Девочку готова взять под опеку социальная работница Лора, но от ее брата она хочет избавиться. Пайпер поселяют в детскую, оставшуюся от погибшей дочери Лоры. Тогда Энди начинает подозревать, что излишняя забота женщины о его сестре может обернуться необратимыми последствиями.
Режиссеры фильма братья Филиппу занимались производством видео на YouTube, а позже стали кинематографистами и сняли свой первый ужастик «Два, три, демон приди!» В Сети его встретили положительно, отметив способность авторов одной сценой вызывать мурашки, а другой — смех от абсурдности ситуации.
Почему стоит посмотреть:
«28 лет спустя».
Страна: Великобритания, США, Канада
Продолжение известных хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» рассказывает о том, что будет, если опасный вирус распространится на оставшихся представителей человечества, которые сбились в общины. Заболевшие превращаются в плотоядных зомби. В ряде стран вирус побежден, но Британские острова остаются на карантине. На одном из них живет 12-летний Спайк, который пытается спасти от смерти больную мать. В их общине нет докторов. Вместе с отцом мальчик совершает вылазку на «Большую землю». Спайку придется пройти много испытаний, чтобы остаться в живых и сохранить рассудок.
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд намеренно не возвращаются к прежним сюжетам франшизы и переносят место действия на Британские острова. В фильме современных локаций почти нет, действие происходит в лесах. Главные герои не пользуются гаджетами, зато хорошо стреляют из лука. Поклонники хорроров оценят завораживающие пейзажи (особенно поле с черепами), звук и внешний вид зомби.
Почему стоит посмотреть:
«Балерина».
Страна: США, Венгрия
Пятый фильм популярной медиафраншизы «Джон Уик». Сюжет разворачивается вокруг Евы Макарро — в детстве она потеряла родителей и была отправлена в балетную школу, в которой обучают будущих наемных киллеров. За 12 лет Ева повзрослела и обрела боевые навыки, теперь она ставит целью отомстить убийце отца. На ее пути возникают разные наемники, и среди них — Джон Уик, один из самых опасных киллеров в мире.
К спин-оффу «Джона Уика» зрители поначалу отнеслись прохладно. Как и ожидалось, перегнать другие фильмы франшизы с Киану Ривзом в главной роли не удалось: боевые сцены поставлены здесь не столь эффектно, как в «Джоне Уике», а Ана де Армас не так ярко демонстрирует страдания и обреченность в глазах, как Киану Ривз.
Почему стоит посмотреть:
«Лило и Стич».
Страна: США, Австралия, Канада
Картина стала перезапуском диснеевского мультфильма об инопланетянине № 626, который сбежал на Землю и поселился на Гавайях у двух сестер, оставшихся без родителей. Младшая из девочек дала пришельцу имя Стич и отучила его разрушать все, что встречается ему на пути.
«Лило и Стич» назвали одним из самых ожидаемых ремейков уже с выходом первого трейлера. Но результат понравился не всем: из-за желания старшей сестры Нани уехать в университет концепция мультфильма «охана значит семья» сильно пострадала. Отдельного «фи» удостоился и Зак Галифианакис: его героя Джамбо сделали антагонистом, в то время как в оригинальном мультфильме создатель 626 проявлял к пришельцу отеческие чувства и стал другом большой семьи.
Почему стоит посмотреть:
«Пункт назначения: Узы крови».
Страна: США, Канада
Шестой фильм франшизы рассказывает о девушке, которая видит навязчивый сон о смерти бабушки. Чтобы избавиться от кошмара, героиня разыскивает свою родственницу и обнаруживает ее живой. Та должна была погибнуть еще в конце 1960-х, но избежала смерти. Этот ход может стоить жизней всем членам семьи.
В фильмах медиафраншизы «Пункт назначения» темы фатума и возмездия стали ведущими. Но если первые две части много хвалили, то следующие три как будто только портили первоначальные впечатления от цикла фильмов. В итоге франшизу «похоронили» в 2011 году и решили перезапустить лишь 14 лет спустя.
Почему стоит посмотреть:
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки».
Страна: Великобритания, Франция, США
Бриджит Джонс потеряла Марка Дарси и теперь в одиночку воспитывает двух детей, которым явно не хватает отцовской фигуры. Сама Джонс пока не адаптировалась к смерти любимого и пытается восстановиться, чтобы жить дальше. Она возвращается на работу и знакомится с двумя новыми мужчинами: один из них — тактичный и скромный школьный учитель, другой — 30-летний красавчик, который тут же зовет женщину на свидание.
В отличие от первых двух картин, в новой «Бриджит Джонс» нет сцен, которые претендовали бы на культовость — как, например, погоня за Марком Дарси в трусах по снегу или приземление журналистки в сарай со свиньями. Зато он вышел на злобу дня: тема любовных отношений между разными поколениями стала популярной в последние годы. На экраны выходили картины «Мысль о тебе» и «Плохая девочка», но только на «Бриджит Джонс» билеты раскупали еще до старта проката.
Почему стоит посмотреть:
«Материалистка».
Страна: США, Финляндия
Сотрудница брачного агентства Люси волею случая знакомится с преуспевающим бизнесменом, который проявляет к ней интерес. В то же время в жизни Люси появляется бывший парень — 37-летний актер, который подрабатывает официантом на свадьбах. Встречаясь с обоими мужчинами, героиня оказывается перед выбором — связать жизнь с финансистом или вернуться к обаятельному, но неспособному построить карьеру официанту.
Картину снимали по рецепту успеха современного ромкома: известные голливудские актеры, подающая надежды режиссер и авторитетная студия A24. Но на выходе один из самых ожидаемых фильмов года получил смешанные отзывы: «Материалистку» критиковали за многочисленные паузы в диалогах, не раскрытую до конца тему насилия и актеров, которые демонстрировали куда больше эмоций на промоинтервью, чем в самой картине.
Почему стоит посмотреть:
«Кракен».
Страна: Россия
Ракетный подводный крейсер специального назначения пропадает во время миссии в Гренландском море. На поиски отправляется младший брат командира субмарины Виктора Воронина. Он намерен любыми способами найти подлодку и предотвратить пропажу сверхсекретного оружия, но еще не знает, что его экипажу уготованы нечеловеческие испытания. В северных водах после экспериментов иностранцев-геологов пробуждается гигантское морское чудовище Кракен.
Режиссер картины Николай Лебедев уже имел опыт съемки фильмов-катастроф: в 2016 году он переснял картину «Экипаж». Сам Кракен появляется ближе к середине фильма. За приключенческим фэнтези режиссер спрятал глубокий конфликт братьев-моряков, многословную битву поколений и любовную историю, разворачивающуюся на базе подводников.
Почему стоит посмотреть:
«Микки 17».
Страна: США
Отчаявшийся найти работу на Земле неудачник Микки Барнс соглашается участвовать в экспедиции по колонизации планеты Нифльхейм. Он становится «расходным материалом» для научных работников: каждый день герой умирает, выполняя смертельно опасные задания, и возрождается в теле свежей версии себя, куда загружают его сознание из резервной копии. В какой-то момент план срывается, и Микки сталкивается на базе с самим собой.
На фильм корейского режиссера Пон Джун-хо возлагались большие надежды: в 2019 году он создал оскароносных «Паразитов». Но оказалось, что под давлением американской киностудии режиссер не сумел докрутить тему социального неравенства. Тем не менее, картина получилась интересной. А Роберту Паттинсону удалось отойти от надоевшего актеру образа влюбленного вампира.
Почему стоит посмотреть:
«Батя 2. Дед».
Страна: Россия
Продолжение популярной комедии «Батя», вышедшей на экраны в 2021 году. Главный герой Макс находится на грани развода с женой. Он вспоминает, что в детстве часто гостил у деда-фронтовика, пока родители решали вопросы с собственным разводом. Когда пропадает сын Макса, тот все больше погружается в прошлое.
Первый фильм стал очень популярным, поэтому новость о съемках продолжения в Сети восприняли как должное. Вторая часть вышла в 2025 году и снова окунула зрителей в ностальгию, на этот раз — по беззаботному детству в деревне. Звездой второй части проекта стал Евгений Цыганов, который большую часть съемок провел в неузнаваемом гриме для воплощения экранного образа 76-летнего деда. В итоге фильм «Батя 2. Дед» несколько недель оставался лидером российского кинопроката.
Почему стоит посмотреть: