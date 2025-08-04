Какая погода будет в Казахстане 5 августа

В Абайской области без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 15−20, на юге области 25 тепла.
В Акмолинской области днем на западе, севере, востоке небольшой дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге, востоке области 2, днем 21−26 тепла.
В Актюбинской области днем на севере, западе дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на западе области 25, днем 24−29, на юге области 32 тепла.
В Алматинской области на юге небольшой дождь, в предгорных, горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на юге, в предгорных, горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, в горных районах области 4−9 тепла, днем 26−31, в горных районах области 16−21 тепла.
В Атырауской области днем на севере, западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на севере, западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 3, днем 13−18, на юге области 22 тепла.
В Жамбылской области ночью в горных районах дождь, гроза, днем на юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 13, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла.
В Жетысуской области ночью в горных районах, днем на востоке, в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, в горных районах области 6 тепла, днем 25−30, в горных районах области 21 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на юге области 28 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, ночью и утром на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13−18 тепла, днем 17−22, на юге области 25 тепла.
В Костанайской области утром и днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем в центре, на севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем в центре, на севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 30−35 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, ночью на юге, западе области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на севере области 19 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Павлодарской области днем на севере, востоке дождь. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4- 9, днем 15−20 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на северо-востоке небольшой дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 20−25 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 34−39, в горных районах области 31 тепла.
В Улытауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный ночью 1−6, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 22−24 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3−8, временами порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 28−30 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15 −20 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.