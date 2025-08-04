Какая погода будет в Казахстане 5 августа

АЛМАТЫ, 4 авг — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Лишь в центре, на юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман.