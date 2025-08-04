В Ростове в 2025 году отремонтируют на десять дорог больше запланированного

В 2025 году в Ростове был запланирован ремонт 37 дорог, но благодаря оптимизации бюджета список расширился до 43, а в ближайшее время в него добавят еще четыре участка. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава города Александр Скрябин.