В Ростове в 2025 году отремонтируют на десять дорог больше запланированного

В 2025 году в Ростове был запланирован ремонт 37 дорог, но благодаря оптимизации бюджета список расширился до 43, а в ближайшее время в него добавят еще четыре участка. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава города Александр Скрябин.
— Мы не просто латаем ямы, а полностью перекладываем покрытие с учетом современных стандартов, — подчеркнул Александр Юрьевич. — Часть работ ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», часть — за счет региональных программ.
Однако остается нерешенной проблема дворовых территорий.
— Необходимое финансирование пока не обеспечено, и вопрос остается открытым. Наша стратегическая цель — к 2035 году довести долю дорог в нормативном состоянии до 70% от общей сети.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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