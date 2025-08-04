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В Ростове в 2025 году отремонтируют на десять дорог больше запланированного

Вместо ремонта 37 дорог в Ростове до конца года обновят 47.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове был запланирован ремонт 37 дорог, но благодаря оптимизации бюджета список расширился до 43, а в ближайшее время в него добавят еще четыре участка. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава города Александр Скрябин.

— Мы не просто латаем ямы, а полностью перекладываем покрытие с учетом современных стандартов, — подчеркнул Александр Юрьевич. — Часть работ ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», часть — за счет региональных программ.

Однако остается нерешенной проблема дворовых территорий.

— Необходимое финансирование пока не обеспечено, и вопрос остается открытым. Наша стратегическая цель — к 2035 году довести долю дорог в нормативном состоянии до 70% от общей сети.

Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.

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