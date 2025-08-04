Выявлен возбудитель истощающей болезни, уничтожившей миллиарды морских звезд

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Канадские и американские молекулярные биологи обнаружили, что истощающая болезнь морских звезд (SSWD), уничтожившая миллиарды этих беспозвоночных по всему Мировому океану, вызывается одним из штаммов бактерий вида Vibrio pectenicida. Это открытие поможет разработать подходы, защищающие уязвимые популяции иглокожих существ от полного вымирания, сообщила пресс-служба Института Хакай.
«Раскрытие причин того, почему популяции морских звезд-подсолнухов почти полностью исчезли за последние годы, является критически важным для восстановления их популяций в Тихом океане. Теперь мы сможем искать гены, защищающие этих иглокожих существ от данных микробов, а также вести селекционную работу и проверять стратегии по их реинтродукции», — заявил доцент Университета Калифорнии в Санта-Барбаре Джоно Уилсон, чьи слова приводит пресс-служба Института Хакай.
Как объясняет Уилсон, в последние несколько десятилетий по Тихому океану и другим регионам гидросферы Земли распространяется болезнь SSWD, поражающая большое число видов морских звезд и заставляющая их отбрасывать конечности и постепенно саморазрушаться. Первые ее вспышки были зафиксированы у берегов США в начале и конце 1970 годов, и с тех пор эта болезнь уничтожила миллиарды иглокожих беспозвоночных, в том числе 90% популяций тихоокеанских морских звезд-подсолнухов.
Эти морские звезды играли критически важную роль в регуляции численности морских ежей, уничтожающих леса водорослей на дне Тихого океана, что побуждает ученых искать возбудителя истощающей болезни. В прошлом, биологи предполагали, что она может носить вирусную природу, однако проведенные в 2018 и 2020 годах эксперименты с возможным возбудителем этого заболевания, вирусом SSaDV, опровергли эту гипотезу.
Группе биологов под руководством научного сотрудника Института Хакай Мелании Прентис удалось выявить возбудителя этой болезни при всестороннем сравнении образцов тканей тела здоровых и зараженных морских звезд, собранных во время одной из вспышек SSWD у берегов Британской Колумбии в 2023 году. Когда ученые сравнили состав целомичесокй жидкости, аналога крови беспозвоночных, они обнаружили, что у больных животных в ней присутствовали клетки ранее неизвестного штамма бактерии вида Vibrio pectenicida.
Биологи вырастили культуру этих бактерий в лаборатории и ввели их в организм здоровых морских звезд, что привело к быстрой гибели этих беспозвоночных и возникновению у них тех симптомов, которые обычно сопровождают развитие SSWD. Это подтвердило связь данных микробов с истощающей болезнью морских звезд и позволяет экологам, биологам и генетикам приступить к разработке подходов, которые позволят восстановить уничтоженные популяции морских звезд, а также защитить еще существующие сообщества иглокожих от гибели.