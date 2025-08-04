Выявлен возбудитель истощающей болезни, уничтожившей миллиарды морских звезд

Биологи вырастили культуру этих бактерий в лаборатории и ввели их в организм здоровых морских звезд, что привело к быстрой гибели этих беспозвоночных и возникновению у них тех симптомов, которые обычно сопровождают развитие SSWD. Это подтвердило связь данных микробов с истощающей болезнью морских звезд и позволяет экологам, биологам и генетикам приступить к разработке подходов, которые позволят восстановить уничтоженные популяции морских звезд, а также защитить еще существующие сообщества иглокожих от гибели.