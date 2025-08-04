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В Ростове дефицит водителей общественного транспорта превышает тысячу человек

В Ростове из-за дефицита водителей предлагают сдавать экзамен на права категории D.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове не хватает свыше тысячи водителей общественного транспорта. Об этом, а также о способах решения кадрового дефицита в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— В качестве временной меры мы увеличили выпуск на линии автобусов повышенной вместимости, так называемых «гармошек», — прокомментировал Александр Юрьевич.

По словам главы, параллельно городские власти прорабатывают важные инициативы с минобразования и минтранспорта.

— Первая — введение квалификации «водитель категории D» в перечень специальностей среднего профессионального образования — сейчас подобные программы есть только для водителей электротранспорта. Второе — разрешение сдачи квалификационных экзаменов до достижения 21 года для учащихся профильных колледжей.

Также Александр Скрябин сообщил о планах, направленных на улучшение условий труда водителей.

— Оборудуем специальные места для отдыха на конечных остановках. Разрабатываем и программы социальной поддержки, в том числе по предоставлению служебного жилья и льготной ипотеке.

Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.

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