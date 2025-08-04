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В Уфе ограничат движение по Чернышевского и Сагит Агиша

Администрация Уфы сообщила об ограничении движения.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы сообщила, об ограничении движения на двух улицах. Речь идет о Чернышевского и Сагит Агиша.

По предоставленным данным, на Сагит Агиша возле дома № 2Б до 30 сентября закроют половину проезжей части. Решение связано с работами на инженерных сетях.

На Чернышевского перекроют одну полосу четной стороны от Ленина до Мустая Карима 5 августа с 14:00 до 17:00 из-за праздничного мероприятия.

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