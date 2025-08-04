В Перми за полгода ликвидировано 68 стихийных свалок

За 6 месяцев в городе ликвидированы стихийные свалки на Вильвенской, Мильчакова, Яблочкова, Лодыгина, Мира, Карпинского, Лебедева и еще по десяткам адресов, а также на территории Верхне-Курьинского лесничества. Эту работу проводит муниципальное учреждение «Полигон».