В Перми за полгода ликвидировано 68 стихийных свалок

За 6 месяцев в городе ликвидированы стихийные свалки на Вильвенской, Мильчакова, Яблочкова, Лодыгина, Мира, Карпинского, Лебедева и еще по десяткам адресов, а также на территории Верхне-Курьинского лесничества. Эту работу проводит муниципальное учреждение «Полигон».
Общий объем мусора, который предстоит убрать в этом году, оценивается в 69 тысяч тонн. Работы продолжаются в разных районах города. Гражданам напоминают, что за нарушение городских Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.