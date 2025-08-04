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В Перми за полгода ликвидировано 68 стихийных свалок

За 6 месяцев в городе ликвидированы стихийные свалки на Вильвенской, Мильчакова, Яблочкова, Лодыгина, Мира, Карпинского, Лебедева и еще по десяткам адресов, а также на территории Верхне-Курьинского лесничества.

За 6 месяцев в городе ликвидированы стихийные свалки на Вильвенской, Мильчакова, Яблочкова, Лодыгина, Мира, Карпинского, Лебедева и еще по десяткам адресов, а также на территории Верхне-Курьинского лесничества. Эту работу проводит муниципальное учреждение «Полигон».

Общий объем мусора, который предстоит убрать в этом году, оценивается в 69 тысяч тонн. Работы продолжаются в разных районах города. Гражданам напоминают, что за нарушение городских Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.