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В Ростовской области полицейские нашли 13-летнего подростка

Полицейские Волгодонска вернули домой пропавшего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области волгодонские полицейские нашли 13-летнего подростка, которого искали с 29 июля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Оперативные поиски начали сразу же после пропажи. Приметы передали патрульным нарядам, а также опросили всех, кто мог видеть мальчика перед исчезновением.

В результате подростка нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С родителями и ребенком провели профилактическую беседу.

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