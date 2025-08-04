В Ростовской области полицейские нашли 13-летнего подростка

В Ростовской области волгодонские полицейские нашли 13-летнего подростка, которого искали с 29 июля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Оперативные поиски начали сразу же после пропажи. Приметы передали патрульным нарядам, а также опросили всех, кто мог видеть мальчика перед исчезновением.
В результате подростка нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С родителями и ребенком провели профилактическую беседу.
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